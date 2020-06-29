"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в Ла Лиге
В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Каземиро.
Благодаря победе "Реал" вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" остался на последнем, 20-м месте.
"Эспаньол" – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:1)
Гол: Каземиро, 45 - 0:1
"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Виктор Гомес, Эспиноса, Давид Лопес (Лосано, 84), Эмбарба (Кальери, 69), Дардер (Меламед, 69), У Лэй (Мелендо, 57), Рока, Дидак Вила (Педроса, 46), де Томас.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Марсело, Рамос, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Вальверде, Азар (Винисиус Жуниор, 63), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14