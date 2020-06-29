"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в Ла Лиге

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Каземиро.

Благодаря победе "Реал" вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" остался на последнем, 20-м месте.

"Эспаньол" – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:1)

Гол: Каземиро, 45 - 0:1

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Виктор Гомес, Эспиноса, Давид Лопес (Лосано, 84), Эмбарба (Кальери, 69), Дардер (Меламед, 69), У Лэй (Мелендо, 57), Рока, Дидак Вила (Педроса, 46), де Томас.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Марсело, Рамос, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Вальверде, Азар (Винисиус Жуниор, 63), Бензема.

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