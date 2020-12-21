"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам
В рамках 14-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Эйбаром".
Благодаря победе "сливочные" сравнялись по очкам с лидирующим "Атлетико", однако у "матрасников" есть две игры в запасе.
"Эйбар" - "Реал" 1:3
Голы: Бензема, 6 - 0:1, Модрич, 13 - 0:2, Кике Гарсия, 28 - 1:2, Васкес, 90 - 1:3
"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Арбилья, Родригес, Посо, Диоп (Альварес, 82), Инуи (Леон, 72), Экспосито, Хиль, Кике Гарсия (Арьеталеанисбеаскоа, 83), Муто.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич (Вальверде, 72), Кроос, Васкес, Каземиро, Родриго (Асенсио, 72), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14