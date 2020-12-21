"Реал" обыграл "Эйбар" и догнал лидера Примеры по очкам

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Эйбаром".

Благодаря победе "сливочные" сравнялись по очкам с лидирующим "Атлетико", однако у "матрасников" есть две игры в запасе.

"Эйбар" - "Реал" 1:3

Голы: Бензема, 6 - 0:1, Модрич, 13 - 0:2, Кике Гарсия, 28 - 1:2, Васкес, 90 - 1:3

"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Арбилья, Родригес, Посо, Диоп (Альварес, 82), Инуи (Леон, 72), Экспосито, Хиль, Кике Гарсия (Арьеталеанисбеаскоа, 83), Муто.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич (Вальверде, 72), Кроос, Васкес, Каземиро, Родриго (Асенсио, 72), Бензема.

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