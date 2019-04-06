"Реал" обыграл "Эйбар" в матче 31-го тура Примеры

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"Реал" обыграл "Эйбар" в матче 31-го тура Примеры

"Реал" переиграл "Эйбар" в матче 31-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль оформил Карим Бензема.

"Реал" - "Эйбар" - 2:1 (0:1)

Голы: Кардона, 39 - 0:1, Бензема, 59 - 1:1, Бензема, 81 - 2:1.

"Реал": Навас, Варан, Начо, Одриосола, Регилон, Модрич (Кроос, 77), Иско (Диас, 90+1), Вальверде, Бензема, Бэйл (Васкес, 77), Асенсио.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Орельяна, 54), Хосе Анхель, Оливейра, Кукурелья (Шарлес, 84), Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Серхио Энрич, Де Бласис, Кардона (Пенья, 72).

"Реал", имея в активе 60 баллов, расположился на 3 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Эйбар" занимает 11-е место с 39 баллами.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Да уж,очередной отскок,как так можно?Мы уже со слабаками еле-еле вывозим,чего уж говорить о Валенсии,Аяксе,Барсе и т.д,Зидан никак не поймёт,что его тактика это не тактика,а просто состав,все равно,что я зайду в Fif'у и поставлю состав и будут на автомате против компа играть,да я понимаю,что уже сезон по факту окончен,но престиж и совесть должны быть!

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