"Реал" обыграл "Эйбар" в матче 31-го тура Примеры
"Реал" переиграл "Эйбар" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей дубль оформил Карим Бензема.
"Реал" - "Эйбар" - 2:1 (0:1)
Голы: Кардона, 39 - 0:1, Бензема, 59 - 1:1, Бензема, 81 - 2:1.
"Реал": Навас, Варан, Начо, Одриосола, Регилон, Модрич (Кроос, 77), Иско (Диас, 90+1), Вальверде, Бензема, Бэйл (Васкес, 77), Асенсио.
"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Орельяна, 54), Хосе Анхель, Оливейра, Кукурелья (Шарлес, 84), Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Серхио Энрич, Де Бласис, Кардона (Пенья, 72).
"Реал", имея в активе 60 баллов, расположился на 3 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Эйбар" занимает 11-е место с 39 баллами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23