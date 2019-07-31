"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене
"Реал" обыграл "Фенербахче" (5:3) и занял третье место в турнире Audi Cup в Мюнхене.
В составе мадридцев голами отличились Карим Бензема, сделавший хет-трик, Начо и Мариано Диас.
"Реал" - "Фенербахче" - 5:3 (2:2)
Голы: Мендеш Родригеш, 6 - 1:0, Бензема, 12 - 1:1, Бензема, 27 - 1:2, Дирар, 34 - 2:2, Бензема, 53 - 2:3, Озан, 59 - 3:3, Начо, 62 - 3:4, Диас, 79 - 3:5.
"Фенербахче": Алтай Байиндыр, Рейес, Саглам (Исла, 57), Озан, Алпер Потук (Мехмет Экиджи, 74), Дирар (Абдулджебраил Акбулут, 74), Кадиоглу (Моузес, 57), Жаилсон (Сайядманеш, 82), Мендеш Родригеш (Тунч, 74), Крузе, Муричи (Фрай, 74).
"Реал": Навас (Лунин, 46), Начо, Марселу (Гутьеррес, 61), Варан (де ла Фуэнте, 46), Одриосола (Карвахаль, 61), Вальверде (Кубо, 73), Иско (Сеоане, 73), Кроос (Модрич, 73), Азар (Васкес, 46), Бензема (Родригу, 61), Винисиус Жуниор (Диас, 61).
В финале турнира встретятся "Бавария" и "Тоттенхэм".
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