"Реал" обыграл "Гранаду" и приблизился к чемпионству

В матче 36-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Гранаду" со счетом 2:1. Победу королевскому клубу принесли голы Ферлана Менди и Карима Бензема. У хозяев отличился Дарвин Мачис.

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги и для оформления чемпионству клубу осталось набрать два очка.

"Гранада" – "Реал" Мадрид - 1:2 (0:2)

Голы: Менди, 10 - 0:1, Бензема, 16 - 0:2, Мачис, 50 - 1:2

"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Карвахаль, Варан, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Модрич, Вальверде (Асенсио, 64), Бензема.

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