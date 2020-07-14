"Реал" обыграл "Гранаду" и приблизился к чемпионству
В матче 36-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Гранаду" со счетом 2:1. Победу королевскому клубу принесли голы Ферлана Менди и Карима Бензема. У хозяев отличился Дарвин Мачис.
"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги и для оформления чемпионству клубу осталось набрать два очка.
"Гранада" – "Реал" Мадрид - 1:2 (0:2)
Голы: Менди, 10 - 0:1, Бензема, 16 - 0:2, Мачис, 50 - 1:2
"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Карвахаль, Варан, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Модрич, Вальверде (Асенсио, 64), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14