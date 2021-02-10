"Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче 1 тура Ла Лиги

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"Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче 1 тура Ла ЛигиВ Мадриде состоялась перенесенная встреча 1 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал "Хетафе" и без проблем добился победы со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи. Победа позволила "королевскому клуб" временно оторваться от "Барселоны". Теперь у подопечных Зидана единоличное второе место в турнирной таблице. "Сливочные" набрали 46 очков после 22 матчей. Гости расположились на 13 позиции. В их активе 24 балла.

"Реал" - "Хетафе" 2:0 (0:0)

Голы: Бензема, 60 - 1:0, Менди, 67 - 2:0

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело (Виктор Чуст, 86), Менди, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Марвин (Аррибас, 55), Асенсио (Иско, 76), Бензема.

"Хетафе": Сория, Оливера, Шакла, Кабако (Тимор, 73), Суарес, Арамбарри, Кукурелья (Унал, 73), Портильо (Аленья, 55), Максимович, Анхель Родригес (Кубо, 55), Эрнандес (Мата, 54).

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