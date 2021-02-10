"Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче 1 тура Ла Лиги
В Мадриде состоялась перенесенная встреча 1 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал "Хетафе" и без проблем добился победы со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи. Победа позволила "королевскому клуб" временно оторваться от "Барселоны". Теперь у подопечных Зидана единоличное второе место в турнирной таблице. "Сливочные" набрали 46 очков после 22 матчей. Гости расположились на 13 позиции. В их активе 24 балла.
"Реал" - "Хетафе" 2:0 (0:0)
Голы: Бензема, 60 - 1:0, Менди, 67 - 2:0
"Реал": Куртуа, Варан, Марсело (Виктор Чуст, 86), Менди, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Марвин (Аррибас, 55), Асенсио (Иско, 76), Бензема.
"Хетафе": Сория, Оливера, Шакла, Кабако (Тимор, 73), Суарес, Арамбарри, Кукурелья (Унал, 73), Портильо (Аленья, 55), Максимович, Анхель Родригес (Кубо, 55), Эрнандес (Мата, 54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14