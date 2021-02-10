"Реал" обыграл "Хетафе" в перенесенном матче 1 тура Ла Лиги

В Мадриде состоялась перенесенная встреча 1 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал "Хетафе" и без проблем добился победы со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи. Победа позволила "королевскому клуб" временно оторваться от "Барселоны". Теперь у подопечных Зидана единоличное второе место в турнирной таблице. "Сливочные" набрали 46 очков после 22 матчей. Гости расположились на 13 позиции. В их активе 24 балла.

"Реал" - "Хетафе" 2:0 (0:0)

Голы: Бензема, 60 - 1:0, Менди, 67 - 2:0

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело (Виктор Чуст, 86), Менди, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Марвин (Аррибас, 55), Асенсио (Иско, 76), Бензема.