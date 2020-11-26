"Реал" обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов

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"Реал" обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл миланский "Интер" со счетом 2:0. Победу королевскому клубу принесли голы Эдена Азара и Родриго Гоэса. 

Стоит отметить, что итальянский клуб полтора тайма играл в меньшинстве из-за удаления Артуро Видаля.

"Интер" Италия – "Реал" Мадрид Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Азар, (7, с пенальти) - 0:1, Родриго, 59 - 0:2

"Интер": Ханданович, Хакими (Санчес, 63), Бастони (Д`Амброзио, 46), де Врей, Янг, Видаль, Гальярдини (Сенси, 78), Барелла, Шкриньяр, Мартинес (Перишич, 46), Лукаку.

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Карвахаль, Варан, Эдегор (Каземиро, 58), Модрич, Кроос, Васкес, Азар (Винисиус Жуниор, 78), Мариано Диас (Родриго, 58).

Удаление: Видаль (33).

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