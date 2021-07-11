"Реал" обыграл клуб Сегунды в товарищеском матче

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в товарищеском матче обыграл "Фуэнлабраду", которая выступает в Сегунде.

Победу королевскому клубу принесли голы Марио Гильи, Мартина Эдегора и Мариано Диаса.

"Реал" - "Фуэнлабрада" - 3:1

Голы у "Реала": Гилья, Эдегор, Диас.

Не пропустите: Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ". | http://soccernews.ru