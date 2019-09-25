"Реал" обыграл "Осасуну" и вышел на 1-е место Примере

В матче 6-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" со счетом 2:0. Победу мадридцам принесли голы бразильцев Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса.

Благодаря победе "Реал" вышел на первое место в турнирной таблице Примеры.

"Реал" Мадрид – "Осасуна" - 2:0 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 36 - 1:0, Родриго, 72 - 2:0

"Реал": Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.

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