"Реал" обыграл "Осасуну" и вышел на 1-е место Примере

1 Теги реал мадридосасуна

"Реал" обыграл "Осасуну" и вышел на 1-е место Примере

В матче 6-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" со счетом 2:0. Победу мадридцам принесли голы бразильцев Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса.

Благодаря победе "Реал" вышел на первое место в турнирной таблице Примеры.

"Реал" Мадрид – "Осасуна" - 2:0 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 36 - 1:0, Родриго, 72 - 2:0

"Реал": Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.

Не пропустите: "Валенсия" упустила победу над "Хетафе", ведя с преимуществом в два гола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Нормально! Почти резервом, довольно уверенно. Hala Madrid!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
2 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 6 12
3 Гранада Гранада 6 11
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 5 11
5 Барселона Барселона 6 10
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 5 10
7 Севилья Севилья 5 10
8 Вильярреал Вильярреал 6 8
9 Бетис Бетис 6 8
10 Осасуна Осасуна 5 7
11 Леванте Леванте 6 7
12 Хетафе Хетафе 5 6
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
14 Валенсия Валенсия 5 5
15 Алавес Алавес 5 5
16 Сельта Виго Сельта Виго 5 5
17 Мальорка Мальорка 6 4
18 Эспаньол Эспаньол 5 4
19 Эйбар Эйбар 5 2
20 Леганес Леганес 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов