"Реал" обыграл "Осасуну" и вышел на 1-е место Примере
В матче 6-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" со счетом 2:0. Победу мадридцам принесли голы бразильцев Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса.
Благодаря победе "Реал" вышел на первое место в турнирной таблице Примеры.
"Реал" Мадрид – "Осасуна" - 2:0 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 36 - 1:0, Родриго, 72 - 2:0
"Реал": Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2