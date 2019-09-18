"Реал" обыграл ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА
Завершились еще несколько матчей 1-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА. Стоит отметить выездную победу мадридского "Реала" над парижским ПСЖ.
ПСЖ (Франция) - "Реал" (Испания) - 1:2 (1:0)
Голы: Симонс, 43 - 1:0, Хорди, 49 - 1:1, Гонсалес, 51 - 1:2
"Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:0
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Аталанта" (Италия) - 1:0 (0:0)
Гол: Амули, 49 - 1:0
"Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) - 3:2 (3:1)
Голы: де Вольф, 6 (с пенальти) - 1:0, де Кетелар, 10 - 2:0, Алтерман, 17 - 3:0, Балтачи, 20 (с пенальти) - 3:1, Акгун, 46 - 3:2
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