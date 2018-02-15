"Реал" обыграл ПСЖ, забив два гола за три минуты
В одном из самых интересных противостояний на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись "Реал" и ПСЖ, обе команды достойны финала турнира, но жребий был неумолим. Гранды мирового футбола вынуждены сразиться на столь ранней стадии, подарив футбольным болельщикам два прекрасных матча.
На "Сантьяго Бернабеу" сошлись равные по силам соперники, ПСЖ не тушевался на чужом поле и неоднократно мог забить гол, однако дебют все же остался за "Реалом". Хозяева острее атаковали, хотя по-настоящему опасных моментов в игре фактически не было. Вспомнить только выстрел Крооса, когда Ареола перевел мяч на угловой. Со стандарта мог забить Рамос, но капитан "Реала" не сумел попасть в створ с нескольких метров.
Уже в середине тайма должен был забивать Роналду, португальца шикарной передачей вывел один на один Марсело, но Криштиану пробил прямо в лицо вышедшему из ворот Ареола. "Реал" не забил верный момент, за что был наказан через несколько минут. Алвес простреливал с правого края в направлении Неймара, однако мяч попал в Начо и отлетел назад к свободному Рабио, Адриена не накрыли опорные полузащитники, и он спокойно переправил игровой снаряд в сетку. "Реал" мог сравнять счет усилиями Роналду, он воспользовался ошибкой Ло Чельсо, но из выгодной позиции пробил выше ворот, через минуту ему ответил взаимностью Кавани, также не попавший в створ.
Казалось, что команды уйдут на перерыв при счете 0:1, как Ло Челсо снова ошибся у своих ворот, схватив за шею Крооса, дело было в штрафной, поэтому Рокки указал на "точку". Роналду пробил точно в левый угол – Ареола направление удара угадал, но достать мяч не сумел.
Во втором тайме интереснее смотрелся ПСЖ, Неймар в самом начале второй половины должен был снова выводить парижан вперед, но Навас продемонстрировал свою реакцию, отбив выстрел бразильца. Также могли забить Рабио и Кимпембе, но они всякий раз попадали в Серхио Рамоса. У "Реала" также был свой момент, Карим Бензема прицельно пробивал в левый уугол с линии штрафной, но Ареола отбил мяч на угловой.
Время шло, на табло горели две единицы, команды не переставали атаковать, но изменить счет не получалось, пока Зидан не выпустил на поле Асенсио. Марко за три минуты организовал два мяча: после его прострела Ареола скинул мяч прямо на Роналду, который забил коленом, а затем Асенсио ассистировал Марсело, бразилец поставил в этом матче эффектную точку.
"Реал" показал свою силу, теперь ПСЖ необходимо побеждать во Франции как минимум в два мяча. Команда Эмери способна удачно сыграть в атаке, но пропускать ей уже нельзя.
"Реал" – ПСЖ - 3:1
Голы: Рабио, 34 - 0:1; Роналду с пенальти, 45 – 1:1; Роналду, 83 – 2:1; Марсело, 86 – 3:1
"Реал": Навас, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 80), Кроос, Иско (Асенсио, 80), Бензема (Бэйл, 67), Роналду.
ПСЖ: Ареола, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Ло Чельсо (Дракслер, 84), Рабио, Мбаппе, Кавани (Менье, 67), Неймар.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Реал" - ПСЖ - 3:1 (обзор) | http://soccernews.ru
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