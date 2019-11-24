"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и догнал "Барселону"

В матче 14-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле одержал волевую победу над "Реалом Сосьедад". Гости открыли счет в начале встречи, отличился Виллиан Жозе. Впрочем, затем голы Карима Бензема, Федерико Вальверде и Луки Модрича принесли победу королевскому клубу.

"Реал" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры, но отстает от "Барселоны" только по разнице мячей. "Реал Сосьедад" остался на 5-й позиции.

"Реал" – "Реал Сосьедад" - 3:1 (1:1)

Голы: Виллиан Жозе, 2 - 0:1, Бензема, 37 - 1:1, Вальверде, 47 - 2:1, Модрич, 74 - 3:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Вальверде, Каземиро, Родриго (Бэйл, 67), Модрич, Азар, Бензема.

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