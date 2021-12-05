"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и оторвался от преследователей
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 16го тура испанской Ла Лиги "Реал" победил "Реал Сосьедад".
Мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.
"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" 0:2
Голы: Винисиус Жуниор, 47 - 0:1, Йович, 57 - 0:2
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 68), Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 86), Янузай (Порту, 68), Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Серлот (Барренечеа, 61), Исак, Ойарсабаль.
"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 81), Каземиро (Камавинга, 65), Бензема (Йович, 17), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14