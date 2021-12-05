"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и оторвался от преследователей

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"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и оторвался от преследователейФото: твиттер "Реала"

В рамках 16го тура испанской Ла Лиги "Реал" победил "Реал Сосьедад".

Мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" 0:2

Голы: Винисиус Жуниор, 47 - 0:1, Йович, 57 - 0:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 68), Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 86), Янузай (Порту, 68), Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Серлот (Барренечеа, 61), Исак, Ойарсабаль.

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 81), Каземиро (Камавинга, 65), Бензема (Йович, 17), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81).

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