"Реал" обыграл "Рому" благодаря двум быстрым голам

"Реал" и "Рома" своим очным матчем завершили свое выступление на Международном кубке чемпионов. Для мадридской команды сезон начнется уже 15 августа игрой за Суперкубок УЕФА против "Атлетико", итальянцы же стартуют позже. Оба тренера выставили на этот поединок достаточно боевые составы, которые в целом приближены к оптимальным, поэтому ожидалось, что игроки покажут высокий уровень игры. Футболисты же полностью оправдали ожидания, уже на второй минуте "Реал" вышел вперед: Бэйл отличным пасом нашел Асенсио, тот принял мяч, убежал от защитников, затем вышел на вратаря и спокойно отправил игровой снаряд в сетку. Прошло еще 13 минут, и на табло стадиона загорелась двойка. Гарет Бэйл к передаче добавил гол. Из глубины поля Карвахаль отдал пас на валлийца, который сместился в центр и точно пробил из-под защитника – Ольсен свою команду не выручил.

"Реал" на этом не успокоился и продолжил владеть инициативой, периодически создавая угрозу у ворот "Ромы", итальянцы же атаковали крайне редко. В конце тайма мог забить Бензема, но с его выстрелом справился Ольсен, также мог оформить дубль Асенсио, когда после неуверенных действий вратаря он пробивал фактически по пустым воротам, однако на пути мяча встал Фацио. Кроме того, опасным выстрелом отметился Себальос – мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме темп упал из-за многочисленных замен, "Реал" в целом контролировал ход игры, но моментов стало меньше. Вспомнить можно хороший удар от Винисиуша, он целил в девятку и немного не попал. "Рома" же проснулась в концовке, После удара Чорича мяч пролетел рядом со штангой, а вот Стротману повезло больше, игроки "Реала" ошиблись после ввода мяча из аута, игровой снаряд прилетел к голландцу, которому не составило труда переиграть Наваса. Мог Стротман спасти матч, через две минуты он снова оказался на ударной позиции, но на этот раз он в створ не попал.

"Реал" – "Рома" 2:1

Голы: Асенсио, 2 – 1:0; Бэйл, 15 – 2:0; Стротман, 85 – 2:1

"Реал": Навас, Карвахаль (Галаче, 71), Начо (Де Томас, 78), Рамос (Рамос, 46), Родригес (Леон, 71), Кроос (Льоренте, 46), Себальос (Эдегор, 71), Иско (Вальверде, 56), Асенсио (Винисиуш, 57), Бэйл (Васкес, 56), Бензема (Майораль, 57).

"Рома": Ольсен (Миранте, 46), Флоренци (Карлсдорп, 63), Маркано (Жуан, 64), Фацио (Манолас, 46), Коларов (Сантон, 71), Де Росси (Гоналон, 46), Кристанте (Пеллегрини, 46), Пасторе (Стротман, 63), Эль-Шаарави (Шик, 46), Перотти (Клюйверт, 46), Джеко (Чорич, 72).

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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