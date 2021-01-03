"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры

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"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Реал" одержал победу над "Сельтой".

Благодаря победе "сливочные" сместили "Атлетико" с первого места, однако у "матрасников" есть три игры в запасе.

"Реал" - "Сельта" 2:0

Голы: Васкес, 6 - 1:0, Асенсио, 53 - 2:0

"Реал": Куртуа, Менди, Карвахаль (Винисиус Жуниор, 85), Начо, Варан, Каземиро, Кроос (Вальверде, 85), Васкес, Модрич (Эдегор, 85), Асенсио (Азар, 74), Бензема (Мариано Диас, 90).

"Сельта": Рубен Бланко, Мурильо, Оласа, Араухо, Мальо, Мендес, Тапия, Денис Суарес, Нолито (Баэса, 64), Аспас (Бельтран, 51), Санти Мина.

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