"Реал" обыграл "Сельту" в юбилейном матче Зидана

В рамках 28-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" дома взял верх над "Сельтой". "Сливочные" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Иско и Гарета Бэйла.

Стоит отметить, что этот матч стал 150-м для Зинедина Зидана на посту главного тренера "бланкос", а также первым после возвращения на "Сангьяго Бернабеу".

"Реал" – "Сельта" - 2:0

Голы: Иско, 62 - 1:0, Бэйл, 77 - 2:0.

"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Одриосола, Кроос, Иско (Себальос, 63), Асенсио, Модрич (Вальверде, 77), Бэйл, Бензема (Диас, 82).

"Сельта": Бланко, Жунка (Худт, 4), Араухо, Васкес, Костас, Йокушлу (Бельтран, 75), Браис Мендес, Лоботка, Буфаль (Юльсагер, 68), Систо, Макси Гомес.

Благодаря этой победе "Реал" сократил отставание от идущего вторым "Атлетико" до двух очков, а "Сельта" осталась на 18-й строчке.

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