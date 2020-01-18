"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги

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"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги

"Реал" обыграл "Севилью" в матче 20-го тура Примеры.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Каземиро. У гостей отличился Люк Де Йонг.

"Реал" - "Севилья" - 2:1 (0:0)

Голы: Каземиро, 57 - 1:0, Каземиро, 69 - 2:0, Де Йонг, 64 - 2:1

"Реал Мадрид": Куртуа, Варан, Карвахаль, Милитао, Марсело (Менди, 71), Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Йович (Бензема, 62).

"Севилья": Вацлик, Навас, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Банега (Рони Лопеш, 80), Гудель, Фернандо, Васкес (Оливер Торрес, 75), Мунир (Эн-Несири, 66), де Йонг.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 3 балла и занял 1 место в турнирной таблице Примеры. У "Севильи" 35 очков и четвертая позиция.

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