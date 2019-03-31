"Реал" обыграл "Уэску" в матче 29-го тура Ла Лиги

"Реал" переиграл "Уэску" в домашнем матче 29-го тура Примеры.

Счёт был открыт на 3-й минуте Хуаном Эрнандесом. Ответный мяч в первом тайме забил Иско. Также голами отметились Хавьер Этчейтл и Карим Бензема, забивший на 89-й минуте. Ворота хозяев защищал сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана - Лука Зидан.

"Реал" - "Уэска" - 3:2

Голы: Кучо, 3 (0:1). Иско, 25 (1:1). Себальос, 62 (2:1). Эчейта, 74 (2:2). Бензема, 89 (3:2).

"Реал": Зидан, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Льоренте (М.Диас, 79), Себальос, Иско (Вальверде, 75), Бэйл, Бензема, Б.Диас (Васкес, 64).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Мантовани, Пулидо, Эррера, Мойсес Гомес, Мусто, Ривера (Аньор, 78), Галан, Авила (Гальего, 63), Кучо (Гальяр, 82).

"Реал" набрал 57 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Уэска" с 22 баллами располагается на последней строчке.

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