"Реал" обыграл "Уэску" в матче 29-го тура Ла Лиги
"Реал" переиграл "Уэску" в домашнем матче 29-го тура Примеры.
Счёт был открыт на 3-й минуте Хуаном Эрнандесом. Ответный мяч в первом тайме забил Иско. Также голами отметились Хавьер Этчейтл и Карим Бензема, забивший на 89-й минуте. Ворота хозяев защищал сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана - Лука Зидан.
"Реал" - "Уэска" - 3:2
Голы: Кучо, 3 (0:1). Иско, 25 (1:1). Себальос, 62 (2:1). Эчейта, 74 (2:2). Бензема, 89 (3:2).
"Реал": Зидан, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Льоренте (М.Диас, 79), Себальос, Иско (Вальверде, 75), Бэйл, Бензема, Б.Диас (Васкес, 64).
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Мантовани, Пулидо, Эррера, Мойсес Гомес, Мусто, Ривера (Аньор, 78), Галан, Авила (Гальего, 63), Кучо (Гальяр, 82).
"Реал" набрал 57 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Уэска" с 22 баллами располагается на последней строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22