"Реал" обыгрывает "Эйбар" благодаря дублю Роналду

После триумфа в Париже "Реалу" предстоял очень непростой поединок чемпионата Испании против "Эйбара". В нынешнем сезоне "оружейники" борются за место в еврокубках, да и, в целом, смотрятся вполне прилично. Хотя встречи с мадридцами у них не заладились: с момента выхода в Примеру лишь 1 очко в 7 матчах со "сливочными" заработал "Эйбар". Главной задачей для Зидана было перестроить свою команду после противостояния с топ-клубом Европы на игру с середняком чемпионата.

Не форсировали события команды в дебюте поединка, медленно присматриваясь друг к другу. Хозяева намного больше владели мячом, так что ставка мадридцев на быстрые контратаки была очевидна. Первый опасный момент случился лишь на 21-й минуте, когда Кике решился на удар с линии штрафной – Навас свою команду выручил.

Практически весь первый тайм на поле не происходило ничего интересного, однако "Реал" все же сумел воспользоваться своим единственным шансом. За 10 минут до перерыва Модрич перехватил мяч в центре поля и тут же вывел один на один с голкипером Роналду, который открыл счет в матче – 0:1.

Не сказать, что игра существенно оживилась после забитого мяча, но мадридцы все же заиграли поувереннее. В концовке первой половины Роналду мог оформлять дубль, но не позволил ему это сделать Дмитрович, вытащив сложнейший удар португальца.

Уже в начале второго тайма футболисты "Эйбара" вернули матчу полноценную интригу: после подачи с углового Рамис головой отправил мяч в сетку – 1:1. Мадридцы перешли в позиционное нападение, и моменты у ворот хозяев стали появляться с завидной регулярностью.

Поочередно Модрич и Роналду обязаны были выводить свою команду вперед, но хорвата подвела точность, а удар Криштиану в великолепном прыжке потащил Дмитрович. "Реал" продолжал доминировать, однако и "оружейники" бежали в атаку при каждой удобной возможности, но скоростей не хватало ни тем, ни другим. Хорошую возможность забить упустил японец Инуи, не сумевший попасть в створ с нескольких метров после скидки головой партнера.

В концовке матча футболисты "Эйбара" не стали прижиматься к своим воротам, а смело шли вперед в надежде взять 3 очка. Отличные моменты для взятия ворот упустили Оливейра и Кике, за что "оружейники" поплатились уже очень скоро.

На 84-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль: замкнул португалец точнейший навес Карвахаля с правого фланга. Не оставалось сил у хозяев на финальный штурм, да и "Реал" грамотно сдерживал все их попытки создать остроту у ворот Наваса. Матч так и завершился победой "сливочных", которые продолжают погоню за "Алетико" в турнирной таблице Примеры.

"Эйбар" – "Реал" – 1:2

Голы: Роналду, 34 – 0:1, Рамис, 50 – 1:1, Роналду, 84 – 1:2

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Рамис (Оливейра, 67), Арбилья, Хосе Анхель, Дани Гарсия, Эскаланте (Диоп, 85), Жордан, Леон, Инуи (Шарлес, 87), Кике.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан (Начо, 28), Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос (Бензема, 71), Модрич, Иско (Васкес, 71), Бэйл, Роналду.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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