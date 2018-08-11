"Реал" обыгрывает "Милан" и становится обладателем Кубка Сантьяго Бернабеу

В матче за Кубок Сантьяго Бернабеу мадридский "Реал" выиграл у "Милана" со счётом 3:1. В составе "сливочных" отличились Карим Бензема, Гарет Бэйл и Борха Майораль, за "россонери" забил Гонсало Игуаин.

"Реал" - "Милан" - 3:1

Голы: Бензема, 2 - 1:0, Игуаин, 4 - 1:1, Бэйл, 45 - 2:1, Майораль, 90 - 3:1.

"Реал": Навас (Лунин, 78), Варан (Регилон, 63), Марсело (Начо, 46), Карвахаль (Серхио Лопес, 77), Рамос (Вальверде, 77), Иско (Модрич, 76), Кроос (Льоренте, 60), Асенсио (Винисиус Жуниор, 77), Каземиро (Себальос, 46), Бэйл (Васкес, 77), Бензема (Майораль, 77).

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо (Белланова, 83), Родригес (Кальдара, 56), Калабрия (Симич, 82), Романьоли, Бонавентура (Чалханоглу, 56), Биглия (Маури, 65), Сусо, Кессиэ, Борини (Кутроне, 46), Игуаин (Бакка, 65).

Стоит отметить, что "Реал" стал обладателем Кубка Сантьяго Бернабеу в 28-й раз.

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