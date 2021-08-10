"Реал" обзавёлся новым коммерческим партнёром

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о начале сотрудничества с банком "Уникаха".

Финансовое учреждение рассчитывает, что совместная деятельность с "бланкос" поможет ему повысить узнаваемость бренда и привлечь новую аудиторию.

"Уникаха", в свою очередь, будет спонсором королевского клуба и поставщиком финансовых услуг.

Напомним, что новый сезон для "Реала" стартует 14 августа гостевым матчем против "Алавеса".

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