"Реал" оценил Бэйла дороже Неймара

Мадридский "Реал" повесил ценник на своего вингера Гарета Бэйла.

Так, по сведениям football.fr, который ссылается на британские СМИ, ближайшим летом "сливочные" будут готовы отпустить 28-летнего игрока в другой клуб за сумму в размере не менее 228 миллионов евро. Таким образом, валлиец может стать самым дорогим игроком в истории, обойдя Неймара, трансфер которого из каталонской "Барселоны" обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

Напомним, в борьбу за Бэйла включился еще один клуб. | soccernews.ru