"Реал" оценил Бэйла дороже Неймара

1 Теги гарет бэйлреал мадрид

"Реал" оценил Бэйла дороже НеймараМадридский "Реал" повесил ценник на своего вингера Гарета Бэйла.

Так, по сведениям football.fr, который ссылается на британские СМИ, ближайшим летом "сливочные" будут готовы отпустить 28-летнего игрока в другой клуб за сумму в размере не менее 228 миллионов евро. Таким образом, валлиец может стать самым дорогим игроком в истории, обойдя Неймара, трансфер которого из каталонской "Барселоны" обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

Напомним, в борьбу за Бэйла включился еще один клуб. | soccernews.ru

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