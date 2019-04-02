"Реал" оценил Варана в полмиллиарда евро

Теги реал мадридрафаэль варанювентус

"Реал" оценил Варана в полмиллиарда евро

"Реал" не горит желанием расставаться с защитником Рафаэлем Вараном.

По сведениям Goal.cоm, "сливочные" требуют за 25-летнего француза 500 миллионов евро. Ранее интерес к игроку проявлял "Ювентус".

При этом отмечается, что сам Варан желает покинуть клуб и попробовать свои силы в других чемпионатах.

Соглашение Варана с "Реалом" рассчитано до 2022 года. В этом сезоне на его счету два забитых мяча в 35 играх.

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