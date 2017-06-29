"Реал" оценивает Данило в 20 миллионов евро

Мадридский "Реал" намерен расстаться с бразильским защитником Данило, сообщает Premium Sport.

По сведениям издания, королевский клуб готов продать за футболиста 20 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет "Ювентус", но туринцы предлагают за него только 15 миллионов.

Стоит отметить, что 26-летний Данило выступает за "Реал" с 2015 года, но неудачно провел минувший сезон.

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