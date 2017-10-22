"Реал" одержал "дежурную" победу над "Эйбаром"

Поздним воскресным вечером действующий чемпион Испании мадридский "Реал" принимал на своем поле "Эйбар". Команду Зинедина Зидана называли абсолютным фаворитом в этом противостоянии. Баски в этом сезоне, мягко говоря, не блещут, поэтому многие предрекали "оружейникам" разгром на "Сантьяго Бернабеу". Уверенная победа для самоутверждения нужна была и "сливочным", которые пока что далеки от той формы, которая у них была в прошлом сезоне.

Встречу Королевский клуб начал, как и подобает чемпиону, с голевого выпада. Зародилась у хозяев атака на правом фланге, откуда мяч был сброшен в зону перед штрафной. Асенсио подхватил снаряд, а затем отлично отпасовал на абсолютно свободную левую сторону площади. Туда ворвался Иско, который сместился немного к центру штрафной и нанес прицельный удар по воротам, оказавшись с глазу на глаз с голкипером, но Дмитрович в прыжке сумел отразить сферу.

Впрочем, гости поспешили показать, что тоже не лыком шиты. В первой же атаке баски дошли до ворот и Хордан пробивал с линии штрафной – Касилья оказался на месте. Однако этот эпизод лишь раззадорил "оружейников" и следующие пять минут они активно прессинговали команду Зинедина Зидана – безуспешно.

А к 18-й минуте "сливочным" наконец-то удалось перевести мяч на половину поля соперников. "Реал" заработал угловой, розыгрыш которого закончился еще одним стандартом с угла поля. Второй корнер мадридцы уже не подавали, мяч был отпасован на Асенсио, который прокинул сферу вперед, а затем навесил мяч в гущу игроков. Рамос поборолся в воздухе с Оливейрой, после чего сфера по удивительной траектории залетела в дальний угол ворот "Эйбара". Мяч записали на защитника.

Но и гол не смутил "оружейников". Они успели пару раз опасно сходить в атаку, прежде чем во второй раз вынуть мяч из сетки. На 28-й минуте Асенсио удвоил результат. Атака "сливочных" развивалась левым флангом и почти от лицевой Иско сделал передачу в глубину штрафной на Асенсио. Марко сходу пробил, и сфера аккурат влетела под дальнюю стойку – 2:0.

Вот теперь уже гости уняли свой пыл и, как показалось, практически опустили руки, тем более что "Реал" не давал поводов для радости. Впрочем, впереди еще был второй тайм.

Начался он, как и первый, с убойного момента Королевского клуба. Хозяева перехватили мяч, и немедленно организовали контратаку. Асенсио из неудобного положения сумел точно отпасовать вперед из центра поля, и Иско, в результате, ворвался на правую сторону штрафной и вышел один на один с голкипером. Нанес удар по воротам Иско, но вновь не сумел переиграть Дмитровича.

После этого игра несколько успокоилась и "Эйбар" даже позволил себе контролировать мяч. Это не удивительно, ведь "Реал" спокойно мог играть и по счету, и стараясь поймать соперника на контртатаке. Одна из таких на 66-й минуте должна была закончиться голом Роналду. Модрич продольной передачей отправил в прорыв Криштиану, тот опередил защитника и ворвался на правую сторону штрафной, после чего пробил по воротам, но голкипер "Эйбара" эффективно сократил угол обстрела, отбив мяч перед собой. После этого снаряд достался Бензема, но Карим из пределов штрафной пробил намного выше перекладины.

Почти сразу же Зидан сделал двойную замену. На поле появились Лукас Васкес и Марсело. Как оказалось, одного из этих игроков и не хватало "сливочным", чтобы оформить разгром. И этот кто-то, как ни странно, защитник Королевского клуба. Марсело сначала поучаствовал в одной опасной атаке, в завершении которой пасовал на Роналду, но тот не попал по воротам. А затем бразилец и вовсе отметился голом. Голевая атака "Реала" была придумана на левом фланге, откуда Тео отпасовал мяч в зону перед штрафной. После этого Марсело обыгрался с Бензема, развернулся и, получив ответную передачу, вышел на ударную позицию, а затем пробил точно в дальний нижний угол – 3:0.

Уже в компенсированное время "Эйбар" мог отквитать один мяч, но Касилья не позволил Инуи отметиться дальним ударом.

"Реал" Мадрид – "Эйбар" – 3:0

Голы: Оливейра, 18, в свои ворота – 1:0. Асенсио, 28 – 2:0. Марсело, 82 – 3:0.

"Реал": Касилья, Начо, Тео, Рамос, Варан, Каземиро, Модрич, Иско (Л.Васкес, 71), Асенсио (Бензема, 64), Себальос (Марсело, 71), Роналдо.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Ломбан, Анхель, Эскаланте (Энрич, 79), Капа (Пенья, 73), Хордан, Инуи, Ривера, Шарлес (Э.Гарсия, 63).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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