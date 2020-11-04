"Реал" одержал феерическую победу над "Интером" в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" обыграл миланский "Интер" со счетом 3:2.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема, Серхио Рамоса и Родриго Гоэса. В составе гостей отличились Лаутаро Мартинес и Иван Перишич.

Благодаря победе "Реал" вышел на третье место в турнирной таблице группы В. "Интер" опустился на последнюю, четвертую позицию.

"Реал" Испания - "Интер" Италия - 3:2 (2:1)

Голы: Бензема, 25 - 1:0, Рамос, 33 - 2:0, Мартинес, 35 - 2:1, Перишич, 68 - 2:2, Родриго, 80 - 3:2

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Васкес, Вальверде, Кроос (Модрич, 78), Асенсио (Родриго, 64), Каземиро, Азар (Винисиус Жуниор, 64), Бензема.

"Интер": Ханданович, Янг, де Врей, Д`Амброзио, Хакими, Барелла (Гальярдини, 78), Видаль, Перишич (Санчес, 78), Брозович, Бастони, Мартинес.

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