"Реал" одержал феерическую победу над "Севильей"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 3:2, хотя по ходу встречи проигрывал с разницей в два мяча.
Победу королевскому клубу принесли голы Родриго Гоэса, Начо Фернандеса и Карима Бензема. В составе хозяев отличись Иван Ракитич и Эрик Ламела.
"Реал", набрав 75 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 60 очками осталась на третьей позиции.
"Севилья" – "Реал" - 2:3 (2:0)
Голы: Ракитич, 21 - 1:0, Ламела, 25 - 2:0, Родриго, 50 - 2:1, Начо, 82 - 2:2, Бензема, 90 - 2:3
"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Гудель, 62), Ракитич, Гомес (Оливер Торрес, 46), Ламела (Окампос, 72), Жордан, Корона (Аугустинссон, 62), Марсьяль (Рафа Мир, 41).
"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич (Асенсио, 81), Кроос, Камавинга (Родриго, 46), Васкес (Начо, 81), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14