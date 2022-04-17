"Реал" одержал феерическую победу над "Севильей"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 3:2, хотя по ходу встречи проигрывал с разницей в два мяча.

Победу королевскому клубу принесли голы Родриго Гоэса, Начо Фернандеса и Карима Бензема. В составе хозяев отличись Иван Ракитич и Эрик Ламела.

"Реал", набрав 75 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 60 очками осталась на третьей позиции.

"Севилья" – "Реал" - 2:3 (2:0)

Голы: Ракитич, 21 - 1:0, Ламела, 25 - 2:0, Родриго, 50 - 2:1, Начо, 82 - 2:2, Бензема, 90 - 2:3

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Гудель, 62), Ракитич, Гомес (Оливер Торрес, 46), Ламела (Окампос, 72), Жордан, Корона (Аугустинссон, 62), Марсьяль (Рафа Мир, 41).

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич (Асенсио, 81), Кроос, Камавинга (Родриго, 46), Васкес (Начо, 81), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

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