"Реал" одержал феерическую победу над "Валенсией"

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"Реал" одержал феерическую победу над "Валенсией"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" со счетом 2:1.

В середине второго тайма счет открыл Уго Дуро, но в концовке встречи победу королевском клубу принесли голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

"Реал", набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 10 очками осталась на третьей позиции.

"Валенсия" – "Реал" - 1:2 (0:0)
Голы: Дуро, 66 - 1:0, Винисиус Жуниор, 86 - 1:1, Бензема, 88 - 1:2

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 23), Габриэл Паулиста, Альдерете, Фулькье, Солер (Муса, 15), Гильямон, Васс, Гедеш (Элдер Кошта, 79), Макси Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 26), Алаба, Милитао, Начо, Вальверде (Иско, 78), Модрич (Родриго, 67), Каземиро (Камавинга, 67), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.

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