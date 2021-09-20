"Реал" одержал феерическую победу над "Валенсией"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" со счетом 2:1.
В середине второго тайма счет открыл Уго Дуро, но в концовке встречи победу королевском клубу принесли голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.
"Реал", набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 10 очками осталась на третьей позиции.
"Валенсия" – "Реал" - 1:2 (0:0)
Голы: Дуро, 66 - 1:0, Винисиус Жуниор, 86 - 1:1, Бензема, 88 - 1:2
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 23), Габриэл Паулиста, Альдерете, Фулькье, Солер (Муса, 15), Гильямон, Васс, Гедеш (Элдер Кошта, 79), Макси Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 26), Алаба, Милитао, Начо, Вальверде (Иско, 78), Модрич (Родриго, 67), Каземиро (Камавинга, 67), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14