"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом"

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"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом"

В рамках 15-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в гостях переиграл "Алавес" со счётом 2:1.

В составе "бланкос" отличились Серхио Рамос и Дани Карвахаль, у хозяев поля забил с пенальти Лукас Перес.

"Алавес" – "Реал" - 1:2

Голы: Рамос, 52 - 0:1, Перес, 65 (пенальти) - 1:1, Карвахаль, 69 - 1:2.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Пина (Пере Понс, 76), Алеиш Видаль, Вакасо (Ману Гарсия, 82), Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.

"Реал": Ареоля, Милитао, Рамос, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Иско (Менди, 90), Модрич (Вальверде, 80), Бэйл (Родриго, 67), Бензема.

Набрав три очка, "Реал" стал единоличным лидером чемпионата, но у "Барселоны" есть матч в запасе.

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