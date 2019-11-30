"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом"
В рамках 15-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" в гостях переиграл "Алавес" со счётом 2:1.
В составе "бланкос" отличились Серхио Рамос и Дани Карвахаль, у хозяев поля забил с пенальти Лукас Перес.
"Алавес" – "Реал" - 1:2
Голы: Рамос, 52 - 0:1, Перес, 65 (пенальти) - 1:1, Карвахаль, 69 - 1:2.
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Пина (Пере Понс, 76), Алеиш Видаль, Вакасо (Ману Гарсия, 82), Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.
"Реал": Ареоля, Милитао, Рамос, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Иско (Менди, 90), Модрич (Вальверде, 80), Бэйл (Родриго, 67), Бензема.
Набрав три очка, "Реал" стал единоличным лидером чемпионата, но у "Барселоны" есть матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6