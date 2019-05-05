"Реал" одержал победу над "Вильярреалом" (видео голов)

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"Реал" одержал победу над "Вильярреалом" (видео голов)

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Реал" обыграл "Вильярреал". Напомним, что "сливочные" занимают третье место в чемпионате, а "желтая субмарина" - 15-е.

"Реал" - "Вильярреал" 3:2

Голы: Диас, 2 - 1:0, Морено, 11 - 1:1, Вальехо, 40 - 2:1, Диас, 49 - 3:1, Коста, 90 - 3:2

"Реал": Куртуа, Вальехо, Марсело, Варан, Карвахаль, Вальверде (Иско, 62), Каземиро, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 74), Кроос, Васкес (Асенсио, 62), Диас.

"Вильярреал": Фернандес, Марио Гаспар (Коста, 82), Кинтилья, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Чуквуэзе, Касорла, Педраса (Тригерос, 56), Иборра, Форнальс (Бакка, 72), Морено.

Предупреждения: Фунес Мори (43), Альваро Гонсалес (84), Иборра (89).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Победа уверенная,Реал вел игру,Мариано молоток,но боюсь его будущее лежит за пределами Мадрида,но если останется,то Зидан и Перес увидели,что модно на него полодиться в таких матчах и не обязательно в каждом матче ставить Бензема!

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