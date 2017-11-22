"Реал" одержал самую крупную выездную победу в Лиге Чемпионов с 1978 года

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" в гостях разгромил АПОЭЛ со счетом 6:0.

Эта победа стала самой крупной гостевой для королевского клуба с 1978 года. Тогда "сливочных" выиграли у люксембургского "Прогресса" (7:0).

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