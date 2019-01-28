"Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол"
В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Эспаньол" со счетом 4:2. Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема, а также голы Серхио Рамоса и Гарета Бэйла. У хозяев отличились Лео Баптистао и Роберто Росалес.
Эта победа стала для мадридского клуба третьей подряд в чемпионате. Благодаря победе "Реал" вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" по-прежнему находится на 15-й позиции.
"Эспаньол" – "Реал" - 2:4 (1:3)
Голы: Бензема, 4 - 0:1, Рамос, 15 - 0:2, Баптистао, 25 - 1:2, Бензема, 45 - 1:3, Бэйл, 67 - 1:4, Росалес, 81 - 2:4
"Эспаньол": Лопес, Льюис Лопес, Вила (Росалес, 64), Лопес, Эрмосо, Дардер (Мелендо, 75), Марк Рока, Алекс Лопес, Гарсия, Иглесиас, Баптистао (Пьятти, 71).
"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос (Начо, 46), Кроос, Каземиро, Васкес, Модрич (Марсело, 76), Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема.
Удаление: Варан (72).
Не пропустите: Рамос установил личный рекорд. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"
-
ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге благодаря дублю Кавани
-
Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала"
-
1
"Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол"
-
"Ювентус" обыграл "Лацио" благодаря голу Роналду
-
"Монако" хочет обменять Тилеманса на хавбека "Лестера"
-
1
Рамос установил личный рекорд
-
"Ювентус" теряет ключевого игрока
-
Неймар пропустит матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"
-
В ПСЖ приняли неожиданное решение по трансферу Паредеса
-
"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
Пятое поражение "Интера" в сезоне в видеообзоре матча Серии А против "Торино"
-
"Атлетик" продлил беспроигрышную серию, обыграв "Бетис"
-
Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда
-
"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну" благодаря дублю Поульсена
-
Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб
-
"Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков
-
"Лион" выиграл в Лиге 1 благодаря голу экс-игрока "Манчестер Сити"
-
В Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12