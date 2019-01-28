"Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол"

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"Реал" одержал третью победу подряд в Примере, обыграв "Эспаньол"

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Эспаньол" со счетом 4:2. Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема, а также голы Серхио Рамоса и Гарета Бэйла. У хозяев отличились Лео Баптистао и Роберто Росалес.

Эта победа стала для мадридского клуба третьей подряд в чемпионате. Благодаря победе "Реал" вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" по-прежнему находится на 15-й позиции.

"Эспаньол" – "Реал" - 2:4 (1:3)
Голы: Бензема, 4 - 0:1, Рамос, 15 - 0:2, Баптистао, 25 - 1:2, Бензема, 45 - 1:3, Бэйл, 67 - 1:4, Росалес, 81 - 2:4

"Эспаньол": Лопес, Льюис Лопес, Вила (Росалес, 64), Лопес, Эрмосо, Дардер (Мелендо, 75), Марк Рока, Алекс Лопес, Гарсия, Иглесиас, Баптистао (Пьятти, 71).

"Реал": Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос (Начо, 46), Кроос, Каземиро, Васкес, Модрич (Марсело, 76), Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема.

Удаление: Варан (72).

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Комментарии

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OkTawius
Димон

Не думал, что доживу до этого дня: Бензема играл просто как божина!!!

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