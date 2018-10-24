"Реал" одержал тяжелейшую победу в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на своем поле с большим трудом обыграл чешскую "Викторию Пльзень". Счет в начале встречи открыл Карим Бензема. В начале второй половины преимущество хозяев увеличил Марсело. Но в конце матча чехи сумели отыграть один гол усилиями Патрика Грошовски, а затем могли и сравнять счет.

"Реал" Испания – "Виктория Пльзень" Чехия - 2:1 (1:0)

Голы: Бензема, 11 - 1:0, Марсело, 55 - 2:0, Грошовски, 78 - 2:1

"Реал": Навас, Рамос, Начо, Марсело, Васкес, Кроос, Каземиро, Иско (Вальверде, 54), Модрич, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88).

"Виктория Пльзень": Грушка, Губник, Гейда, Лимберски, Гавел (Экпай, 76), Чермак, Прохазка (Горшава, 65), Петржела (Ржезничек, 86), Грошовски, Ржезник, Крменчик.

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