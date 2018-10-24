"Реал" одержал тяжелейшую победу в Лиге Чемпионов

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"Реал" одержал тяжелейшую победу в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на своем поле с большим трудом обыграл чешскую "Викторию Пльзень". Счет в начале встречи открыл Карим Бензема. В начале второй половины преимущество хозяев увеличил Марсело. Но в конце матча чехи сумели отыграть один гол усилиями Патрика Грошовски, а затем могли и сравнять счет.

"Реал" Испания – "Виктория Пльзень" Чехия - 2:1 (1:0)
Голы: Бензема, 11 - 1:0, Марсело, 55 - 2:0, Грошовски, 78 - 2:1

"Реал": Навас, Рамос, Начо, Марсело, Васкес, Кроос, Каземиро, Иско (Вальверде, 54), Модрич, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88).

"Виктория Пльзень": Грушка, Губник, Гейда, Лимберски, Гавел (Экпай, 76), Чермак, Прохазка (Горшава, 65), Петржела (Ржезничек, 86), Грошовски, Ржезник, Крменчик.

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Комментарии

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Вахтанг

Джамбона я тебя в сраку имел

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Джамбон

Я тебя тож в сраку крутил,ишак дырявый

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Фанат РМ

Что-то педика у которого стрелки на аве давно не видно, эй педик ау,РЕал твой гавно и ты тоже

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Вахтанг

я твоево отца палкой имел, мать твоя шлюха слышиш меня?

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Фанат РМ

Педик,а что у тебя уже не стоит?что ты палкой имеешь,черножопый импотент.я тут так подумал,короче я буду называть тебя:"ДЫРЯВЫЙ"

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Вахтанг

что дырявый зассал на татами выйти? я тебя сразу болевой проведу сука ты, тебя ишаки ебали пока твоя мать мне сосала

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Фанат РМ

Был бы ты ДЫРЯВЫЙ рядом нагнул бы тебя петушок,а так сиди в своём Ауле ослов трахай и русский язык учи,пригодится в жизни

Вахтанг

на твоей спине мать твою ебал понял меня. выходи со мной на ринг и попробуй называй ты обоссышся

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Фанат РМ

Да такие петушки строчить только горазды,а как до дела дойдёт обсираются быстро,да ДЫРЯВЫЙ

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