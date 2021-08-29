"Реал" одержал тяжелую победу над "Бетисом"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл севильский "Бетис" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Дани Карвахаль.

"Реал", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с двумя очками остался на 14-й позиции.

"Бетис" Севилья – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)

Гол: Карвахаль, 61 - 0:1

"Бетис": Руй Силва, Монтойя, Руис, Песселья, Миранда, Гуардадо (Камараса, 70), Каналес (Хоакин, 82), Родригес, Хуанми (Иглесиас, 77), Фекир, Руибаль (Тельо, 70).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Родриго, 83), Иско (Васкес, 66), Каземиро, Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 78).

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