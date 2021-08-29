"Реал" одержал тяжелую победу над "Бетисом"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл севильский "Бетис" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Дани Карвахаль.
"Реал", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с двумя очками остался на 14-й позиции.
"Бетис" Севилья – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)
Гол: Карвахаль, 61 - 0:1
"Бетис": Руй Силва, Монтойя, Руис, Песселья, Миранда, Гуардадо (Камараса, 70), Каналес (Хоакин, 82), Родригес, Хуанми (Иглесиас, 77), Фекир, Руибаль (Тельо, 70).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Родриго, 83), Иско (Васкес, 66), Каземиро, Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 66), Винисиус Жуниор (Азар, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14