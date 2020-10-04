"Реал" одержал тяжелую победу над "Леванте" и вышел на 1-е место

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"Реал" одержал тяжелую победу над "Леванте" и вышел на 1-е место

В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Леванте" со счетом 2:0. Победу королевскому клубу принес голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

Благодаря победе "Реал" вышел на первое в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" опустился на последнюю, 20-ю позицию.

"Леванте" Валенсия - "Реал" Мадрид - 0:2 (0:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 16 - 0:1, Бензема, 90+5 - 0:2

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Везу, Клерк, Постиго, Мальса (Радоя, 73), Барди, Кампанья, Вукчевич (Де Фрутос, 55), Рохер Марти (Мелеро, 55), Моралес (Дани Гомес, 68).

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Рамос, Варан, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор (Васкес, 69), Модрич, Асенсио (Родриго, 69), Бензема.

Не пропустите: "Реал" может потерять почти 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
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