"Реал" одержал тяжелую победу над "Леванте" и вышел на 1-е место
В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Леванте" со счетом 2:0. Победу королевскому клубу принес голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.
Благодаря победе "Реал" вышел на первое в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" опустился на последнюю, 20-ю позицию.
"Леванте" Валенсия - "Реал" Мадрид - 0:2 (0:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 16 - 0:1, Бензема, 90+5 - 0:2
"Леванте": Фернандес, Мирамон, Везу, Клерк, Постиго, Мальса (Радоя, 73), Барди, Кампанья, Вукчевич (Де Фрутос, 55), Рохер Марти (Мелеро, 55), Моралес (Дани Гомес, 68).
"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Рамос, Варан, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор (Васкес, 69), Модрич, Асенсио (Родриго, 69), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14