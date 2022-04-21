"Реал" одержал выездную победу над "Осасуной"

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"Реал" одержал выездную победу над "Осасуной"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Давида Алабы, Марко Асенсио и Лукаса Васкеса. В составе хозяев отличился Анте Будимир.

"Реал", набрав 78 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 44 очками осталась на 9-й позиции.

"Осасуна" – "Реал" - 1:3 (1:2)
Голы: Алаба, 12 - 0:1, Будимир, 13 - 1:1, Асенсио, 45 - 1:2, Васкес, 90+6 - 1:3

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Барха, 68), Рубен Гарсия (Санчес, 46), Брашанац (Роберто Торрес, 80), Мартинес (Ойер Санхурхо, 68), Монкайола, Барберо, Чими Авила, Будимир.

"Реал": Куртуа, Алаба (Карвахаль, 46), Милитао, Начо, Себальос (Кроос, 71), Вальверде, Камавинга (Иско, 74), Васкес, Бензема, Асенсио, Родриго.

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