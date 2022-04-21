"Реал" одержал выездную победу над "Осасуной"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Осасуну" со счетом 3:1.
Победу королевскому клубу принесли голы Давида Алабы, Марко Асенсио и Лукаса Васкеса. В составе хозяев отличился Анте Будимир.
"Реал", набрав 78 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 44 очками осталась на 9-й позиции.
"Осасуна" – "Реал" - 1:3 (1:2)
Голы: Алаба, 12 - 0:1, Будимир, 13 - 1:1, Асенсио, 45 - 1:2, Васкес, 90+6 - 1:3
"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Барха, 68), Рубен Гарсия (Санчес, 46), Брашанац (Роберто Торрес, 80), Мартинес (Ойер Санхурхо, 68), Монкайола, Барберо, Чими Авила, Будимир.
"Реал": Куртуа, Алаба (Карвахаль, 46), Милитао, Начо, Себальос (Кроос, 71), Вальверде, Камавинга (Иско, 74), Васкес, Бензема, Асенсио, Родриго.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14