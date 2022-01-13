"Реал" одержал юбилейную победу в Эль Класико

Фото твиттер "Реала"

Мадридский "Реал" выиграл у "Барселоны" в сотый раз в истории, сообщает твиттер журналиста Педро Мартина.

Юбилейной для "сливочных" стала победа в полуфинальном матче Суперкубка Испании со счётом 3:2.

"Реал" брал верх в Эль Класико в 100 случаях из 248. Столичная команда забила 415 мячей в ворота принципиального соперника.

В активе "Барсы" 96 побед и 404 гола. Ещё 52 поединка завершились ничьими.

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