"Реал" - один из фаворитов на победу в ЛЧ: нестандартные решения Зидана, уверенные матчи с ТОПами, показательная победа над "Ливерпулем"

Сегодня мы уже выпустили материал об неудачной игре "Ливерпуля" в матче против "Реала". Сейчас же предлагаем более серьезно обсудить выступление "сливочных". И если сразу же собрать воедино все, о чем пойдет речь, можно заявить: "Реал" – один из главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Возможно, эта фраза выглядит банальной, но еще год назад о мадридцах так сказать нельзя было. Тогда у "сливочных" ощущался определенный потолок, за который команда выпрыгнуть не сможет – этим потолком оказался "Манчестер Сити". В принципе, им мог стать любой элитный клуб на ходу. Даже чемпионство мадридцев в 2020-м, во многом, стало следствием прогрессирующего кризиса "Барселоны", ведь подопечные Зинедина Зидана допустили очень большое количество осечек и крайне нервных поединков. Сейчас же так сказать о "Реале" невозможно. Да, команда не идет в лидерах Ла Лиги, продолжая допускать фиаско с "Кадисами", однако в текущем сезоне все топ-клубы демонстрируют подобные проблемы.

При этом в последних 12 матчах мадридцы не проиграли ни разу, выиграв пять предыдущих поединков подряд во всех турнирах. "Изюминка" нынешнего "Реала" заключается в чрезвычайной эффективности в топ-матчах. В текущем сезоне подопечные Зинедина Зидана набрали 4 очка в матчах с "Атлетико" и "Боруссией" (М), 6 очков с "Интером", победили "Барселону" в Классико, дважды переиграли "Аталанту" и вынесли "Ливерпуль" – каждая из этих побед прошла при различных тактических рисунках. Нынешние "галактикос" легко подстраиваются под недостатки соперника и спокойно реализуют нетривиальные игровые заготовки, хотя по количеству травмированных в течение сезона клуб бьет все свои рекорды. В частности, "Аталанту" удалось прибить без девяти футболистов, половина из которых была основной, а в ответном матче "Реал" заменил дисквалифицированного Каземиро целой системой игры в центре поля.

Впрочем, на одном "хамелеонстве" в Лиге Чемпионов далеко не уедешь. Это доказал и "Тоттенхэм", и ПСЖ. Плюсом же нынешнего "Реала" выступает готовность сыграть от собственной силы – причем сыграть без особых ухищрений. Матч с "Ливерпулем" стал ярким подтверждением этой способности. "Бланкос" не придумывали велосипед, стартовав с традиционных 4-3-3 с ожидаемыми кадровыми решениями, а по игре ничего нового мы не увидели. Все мы уже привыкли к перекатам "Реала" с фланга на фланг, к диагоналям и передачам за спину, к рывкам Винисиуса и цементирующей роли Бензема. Ко всему этому Юрген Клопп должен был быть готов, но в итоге мадридцы разобрали мерсисайдцев на атомы. И нельзя же сказать, что в кадровом плане Ливерпуль сильно уступает "сливочным". В обоих коллективов есть проблемы с центром обороны, а небольшое преимущество испанцев в середине поля компенсировалась высококлассной, сыгранной и опытной тройкой нападающих с хорошей реализацией – согласитесь, она получше, чем у Винисиуса и Асенсио. На деле же битва тяжеловесов превратилась в избиение детей. Подопечные Зинедина Зидана выглядели гораздо быстрее, элегантнее и интеллектуальнее своих визави. Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема и другие творили искусство, а Вейналдум, Алькантара, Фабиньо и Салах пытались взять свое за счет количественных показателей.

До матча против "Ливерпуля" коэффициенты букмекеров и оценки от журналистов и тактических аналитиков откровенно удивляли. Никто серьезно не относился к "Реалу". Создавалось впечатление, что публика оценивала "сливочных" еще по осенним матчах с "Шахтером", а чрезвычайно эффектную победу над "Аталантой" списали на банальную разницу в классе. Теперь же команда Зинедина Зидана громко заявила о своих правах на титул. Настолько легко прибить "Ливерпуль"? Это очень серьезно, в любом случае. "Если кто-то и знает, как выиграть Лигу Чемпионов, то это "Реал", – справедливо заметил Юрген Клопп перед поединком с "бланкос". Прямо сейчас эти слова выглядят непоколебимой истиной. Мадридцы выглядят слишком мощно и стильно, а их соперники остаются незамеченными. Столь же инфернально сильно выглядит только один клуб в Европе – "Манчестер Сити", который в ЛЧ всегда создает себе проблемы на ровном месте. Словом, в борьбе за "ушастого" появилось не темная лошадка, а белый конь с опытным генералом, способным переиграть всех.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников