"Реал" официально подтвердил трансфер Эрнандеса в "Милан"

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"Реал" официально подтвердил трансфер Эрнандеса в "Милан"

"Реал" на своем сайте объявил о трансфере защитника Тео Эрнандеса в "Милан".

"Клуб благодарит Тео за его работу и профессионализм за время, проведенное в нашей команде. Мы желаем ему удачи в новой главе его карьеры", - говорится в сообщении мадридцев.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Детали личного контракта между "россонери" и 21-летним футболистом пока неизвестны.

"Реал" купил Тео два года назад за 24 миллиона евро. В составе "бланкос" левый фулбек провёл 23 матча и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Реал Сосьедаду".

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