"Реал" официально представил Тео Эрнандеса

"Реал" официально представил защитника Тео Эрнандеса.

"Благодарю всех болельщиков и футболистов за тёплый приём. Я очень счастлив стать игроком лучшего клуба в мире. Я пришёл сюда учиться у лучших игроков планеты и выигрывать титулы" - приводит слова Эрнандеса Marca.

Напомним, что Эрнандес заключил с "Реалом" шестилетнее соглашение.

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