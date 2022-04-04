"Реал" официально представил Винисиуса Тобиаса, которого арендовали из "Шахтера"

Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании бразильского правого защитника Винисиуса Тобиаса из "Шахтера".

18-летний футболист зарегистрирован за вторую команду королевского клуба - "Кастилью". Напомним, что аренда Тобиаса рассчитана до лета 2023 года и включает в себя право выкупа за 18 миллионов евро. Он также может выступать и за первую команду "Реала".

"Несмотря на все трудности, я никогда не переставал мечтать. Я сделал свою мечту своей судьбой. И сегодня я могу сказать, что парень из Эрмелино Матараццо будет носить футболку самого большого клуба в мире.

Будущее ждет меня, я готов сиять. Hala Madrid!", - написал Винисиус в своих соц.сетях.

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