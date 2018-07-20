"Реал" официально представил Винисиуса Жуниора

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"Реал" официально представил Винисиуса Жуниора

"Реал" официально представил своего новичка Винисиуса Жуниора.

Напомним, что 18-летний бразилец обошелся "сливочным" в 45 миллионов евро.

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