"Реал" огласил заявку команды на матч с "Бетисом"

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"Реал" огласил заявку команды на матч с "Бетисом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 12-го тура Примеры против "Бетиса".

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы, а Хамес Родригес не смог полноценно подготовиться к игре из-за рождения ребёнка.

Матч "Реал" - "Бетис" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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