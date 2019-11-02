"Реал" огласил заявку команды на матч с "Бетисом"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 12-го тура Примеры против "Бетиса".
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор.
Стоит отметить, что Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы, а Хамес Родригес не смог полноценно подготовиться к игре из-за рождения ребёнка.
Матч "Реал" - "Бетис" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Реал Мадрид
|10
|21
|3
|Гранада
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|5
|Севилья
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|9
|Осасуна
|11
|15
|10
|Леванте
|11
|14
|11
|Валенсия
|11
|14
|12
|Реал Вальядолид
|11
|14
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|11
|8
|20
|Леганес
|11
|5