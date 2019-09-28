"Реал" огласил заявку на дерби с "Атлетико"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч седьмого тура Примеры против "Атлетико".

Стоит отметить возвращение в состав хавбека Луки Модрича, а вот Марсело, Ферлан Менди и Иско не успели полностью восстановиться после травм.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

"Сливочные" по итогам шести туров лидируют в Примере, а "матрасники" занимают третье место в турнирной таблице.

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