"Реал" огласил заявку на дерби с "Атлетико"

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"Реал" огласил заявку на дерби с "Атлетико"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч седьмого тура Примеры против "Атлетико".

Стоит отметить возвращение в состав хавбека Луки Модрича, а вот Марсело, Ферлан Менди и Иско не успели полностью восстановиться после травм.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор. 

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

"Сливочные" по итогам шести туров лидируют в Примере, а "матрасники" занимают третье место в турнирной таблице.

Не пропустите: Зидан: "Поражение от "Атлетико" со счётом 3:7 сейчас не имеет никакого значения". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Надеюсь,будет так:4-2-3-1,Куртуа-Начо-Варан-Рамос-Карвахаль-Каземиро-Хамес-Винисиус-Ахар-Бэйл-Бензема.

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OkTawius
Димон

У тебя Хамес чистый ЦПЗ? Ты что нас решил ещё до матча похоронить?

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Mutaloff
Mutaloff

В этой схеме Хамес исполняет игрока Бокс-то-Бокс,по другому пашет по всему центру поля,помогая атаке и обороне,сейчас он лучший игрок в Реале и серьёзно может помочь.

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OkTawius
Димон

ну, во-первых, Хамес с его физической готовностью сдохнет минут через 15, выполняя такой объём работы, а, во-вторых, он так никогда не играл, в-третьих, с таким соперником, как "Атлетико", центр нужно максимально насытить, а ты оставил проходной двор. Видимо, от 3:7 летом ты кайфанул, "болельщик"

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