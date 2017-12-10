"Реал" огласил заявку на Клубный Чемпионат Мира
Стала известна заявка "Реала" на Клубный Чемпионат Мира-2017.
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Моха Рамос.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос.
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Напомним, что турнир пройдет с 6 по 16 декабря в ОАЭ. 13 декабря "Реал" сыграет с "Аль-Джазирой".
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