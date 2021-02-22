"Реал" огласил заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"

Пресс-служба мадридского "Реала" в официальном Twitter опубликовала заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой".

Из-за травм королевскому клубу не помогут такие важные игроки, как Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде и Карим Бензема.

Полностью заявка "Реала" выглядит так:

вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

защитники: Варан, Начо, Менди, Чуст, Мигель.

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко.

нападающие: Асенсио, Васкес, Винисиус, Диас, Дуро.

Матч "Аталанта" – "Реал" пройдет 24 февраля в Бергамо, и начнется в 23:00 мск.

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