"Реал" огласил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Аяксом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Сантьяго Солари определился с заявкой команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".

Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Диего Алтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Серхио Регилон, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Хесус Вальехо;

Полузащитники: Тони Кроос, Дани Себальос, Каземиро, Лука Модрич, Браим Диас, Федерико Вальверде, Марко Асенсио;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Мариано Диас, Лукас Васкес.

Напомним, что матч "Аякс" - "Реал" состоится в среду, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 5 марта.

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