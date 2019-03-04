"Реал" огласил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Аяксом"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Сантьяго Солари определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".
Игру пропустят четыре основных футболиста - Серхио Рамос (дисквалификация), Маркос Льоренте (травма), Альваро Одриосола и Браим Диас (по решению тренера).
Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан;
Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Серхио Регилон;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Напомним, что матч "Реал" - "Аякс" состоится во вторник, 5 марта, в 23:00 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1.
Не пропустите: "Реал" Мадрид - "Аякс" Амстердам: анонс и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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