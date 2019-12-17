"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на перенесённый матч 10-го тура Примеры против "Барселоны".

Как и ожидалось, "сливочным" не помогут в принципиальном поединке защитник Марсело и вингер Эден Азар. Оба футболиста травмированы.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Напомним, что первое в этом сезоне Эль Класико состоится в среду, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной". | http://soccernews.ru