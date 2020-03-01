"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".
Стоит отметить, что в список не попал нападающий Лука Йович, который прошлым летом перешел в королевский клуб из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.
Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор.
Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 1 марта, и начнется в 23:00 мск.
Не пропустите: "Барселона" огласила заявку на матч с "Реалом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14