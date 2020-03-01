"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"

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"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". 

Стоит отметить, что в список не попал нападающий Лука Йович, который прошлым летом перешел в королевский клуб из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 1 марта, и начнется в 23:00 мск.

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